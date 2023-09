Dit keer is het voor Wout van Aert: dominantie Jumbo-Visma in Tour of Britain blijft duren

Vijfde rit, vijfde keer feest voor Jumbo-Visma en zijn supercombinatie Wout van Aert en Olav Kooij in de Tour of Britain. Deze keer deed Van Aert eens geen lead-out, maar mocht hij zelf aan het feest nadat Kooij het gat voor hem liet vallen. Met een late uitval trok de Belg de ritzege over de streep. Van Aert wordt ook meteen de nieuwe leider met nog drie koersdagen te gaan. Hij telt nu drie seconden voorsprong in het algemene klassement.