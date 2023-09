Een huis huren? Deze tips helpen je op weg!

De zoektocht naar je eigen stek loopt zelden van een leien dakje, ook voor huurwoningen is dat het geval. Wij helpen je alvast even op weg.

Zo vind je de huurwoning van je dromen

Iedereen heeft nood aan een eigen stek, maar niet iedereen heeft een baksteen in de maag. Wil je liever nog geen eigendom bezitten, met alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken? Of wil je je nog niet settelen op een bepaalde locatie? Dan is huren de ideale oplossing. Maar ook huren doe je het best niet overhaast. Waarop moet je zoal letten? Je leest het hier!

LEES OOK: Waarom beter een huis huren dan kopen?

Wil je een huis huren? Bepaal eerst je budget!

Het is gemakkelijk om tot over je oren verliefd te worden op een woning, maar kun je ze wel betalen? Bezint dus eer ge begint en stel een realistisch budget op. Hou hierbij rekening met de waarborg, bijkomstige kosten zoals gemeenschappelijk onderhoud (lift, gang, …) en kosten voor water, elektriciteit en verzekeringen.

LEES OOK: Dit moet zeker in een huurcontract staan

Ga op zoek naar de huurwoning van je dromen

De woning van je dromen vind je niet van de ene op de andere dag. Maak er een gewoonte van om immosites zoals Zimmo dagelijks te consulteren, doorblader lokale tijdschriften, spreek je netwerk aan en wandel af en toe rond in de buurt waar je wilt wonen. Iets gevonden dat je aanstaat? Pak dan de telefoon op en maak meteen een afspraak. Bevestig een telefonische afspraak eventueel nog per mail, maar laat dat laatste nooit de enige vorm van communicatie zijn, want dan kan het weleens gebeuren dat je droomhuis voor je neus wordt weggekaapt.

Tip: ga je een woning bezichtigen? Neem dan een checklist mee: Is er dubbel glas? Logische plaatsing stopcontacten? Wat is de EPC-waarde? Wat is het verwarmingssysteem? Zijn er schimmelplekken? Noem maar op!

LEES OOK: Stel deze 10 vragen tijdens een bezichtiging

Lees je huurcontract aandachtig voor je het ondertekent

Heeft de zoektocht zijn vruchten afgeworpen? Dan is het tijd om de huurovereenkomst te ondertekenen. Lees deze aandachtig! Hierin staat onder andere de huurprijs vermeld, de duur van het contract, de maandelijkse lasten, de verzekeringen en eventueel een plaatsbeschrijving. Dat laatste is niet verplicht, maar toch sterk aanbevolen. Indien je bij je vertrek een discussie hebt met de eigenaar over de staat van het pand, zal een uitgebreide plaatsbeschrijving betwistingen voorkomen.

LEES OOK: 10 gouden tips voor een nauwkeurige plaatsbeschrijving

Verhuizen maar!

Nu je het contract van je huurwoning ondertekend hebt, is het tijd om er in te trekken. Spijtig genoeg is verhuizen niet altijd een pretje. Met een uitgebreide checklist begin je zonder stress aan je verhuis!

LEES OOK: De 15 beste tips voor een snelle verhuis

Zelf verhuren?

Ben je eigenaar van een woning en denk je er wel eens over na om die zelf te verhuren? De administratie die daarmee gepaard gaat, kan soms veel lijken. Nood aan een gids? Zimmo helpt je uit de nood.