VOORBESCHOUWING GP QUEBEC EN MONTREAL 2023. Veel Belgische kanshebbers op lastige parcoursen

Terwijl in Europa de aandacht van de wielerliefhebber vooral gericht is op de intense strijd om de rode trui in de Vuelta is een ander interessant peloton met twee vliegtuigen naar Canada gevlogen voor de GP’s van Québec en Montréal. Alles wat u moet weten over deze twee WorldTour-koersen met veel kanshebbers, veel Belgen en veel hoogtemeters.

Waar?

Simpel, in Québec en Montréal. Twee grote steden in het oostelijke en bijgevolg Franstalige gedeelte van Canada. Québec en Montréal liggen zo’n 250 kilometer uit elkaar.

Wanneer?

De Grand Prix van Québec vindt plaats op vrijdag 8 september, de wedstrijd in Montréal op zondag 10 september. Het tijdsverschil met België is zes uur. De finish is telkens voorzien rond 16u15 lokale tijd, dus 22u15 Belgische tijd. Beide wedstrijden worden uitgezonden op Eurosport.

Op wat voor parcoursen wordt er gereden?

De twee GP’s worden uitgevochten op een omloop in en rond de stad. In Québec betekent dat 16 rondjes van 12,6 kilometer (201,6 kilometer in totaal), in Montréal moeten 18 toertjes van 12,3 kilometer (221,4 kilometer in totaal) worden afgelegd. Op die manier doet het parcours denken aan dat van een WK wielrennen. Positionering is cruciaal, maar wie in Canada wil winnen moet ook een helling over kunnen.

Met 2.976 hoogtemeters en enkele korte knikjes is Québec eerder voer voor explosieve renners met een goede eindsprint, ook al omdat die wedstrijd vaak pas echt losbarst in de slotronde. Michael Matthews won er twee keer en stond vijf keer op het podium. Vorig jaar zegevierde Benoît Cosnefroy, voor Matthews, Girmay en Van Aert. Dat type renner doet ook vrijdag mee voor de overwinning.

Montréal is andere koek. 4.842 hoogtemeters, dat is nog een stuk meer dan pakweg Luik-Bastenaken-Luik. Er liggen vier hellingen op het parcours. De langste klim is de Côte Camillien Houde: 1,8 kilometer aan gemiddeld 8 procent. Die moeten de renners dus 18 keer over. Slopend. Vorig jaar was Tadej Pogacar er de beste van een kopgroep met Van Aert, Bagioli, Adam Yates en Gaudu.

Wie zijn de favorieten?

Normaal gezien gelden de twee Canadese wedstrijden als een uitstekende generale repetitie voor dat WK, maar omdat het wereldkampioenschap in Glasgow dit seizoen naar de zomer werd verschoven verliezen de GP van Montréal en Québec een beetje aan aantrekkingskracht. Dit jaar geen Wout van Aert of Tadej Pogacar. Desalniettemin staat er een sterk deelnemersveld aan de start in Noord-Amerika (bekijk de volledige deelnemerslijst hier). Het blijven natuurlijk twee prestigieuze wedstrijden van WorldTour-niveau.

De GP van Québec heeft met Benoît Cosnefroy en Michael Matthews twee ex-winnaars aan de start. Zij zullen moeten afrekenen met Arnaud De Lie, op papier het snelste paar benen op de deelnemerslijst. Onze jonge landgenoot maakt echter zijn debuut op Canadese bodem en vreest zelf dat een gebrek aan ervaring het lastig zal maken om mee te doen voor de overwinning. De Lie hoopt alvast op regen, wat de wedstrijd extra zwaar zou maken. Christophe Laporte wordt de vooruitgeschoven man bij Jumbo-Visma. Verder kijken we vooral naar renners die de voorbije weken bewezen in topvorm te zijn. Mattias Skjelmose won afgelopen zondag de Maryland Cycling Classic in Baltimore en werd tweede in de Ronde van Denemarken. Ook zijn landgenoot Magnus Cort deed het uitstekend in de ronde van zijn land. Matej Mohorič won de Ronde van Polen en pakte de slotrit in de Renewi Tour. De eindzege ging er naar Tim Wellens, altijd goed in Canada. Wellens reed al twee keer top-tien in Québec en won de GP van Montréal in 2015. Staat ook met stip genoteerd: Valentin Madouas. De Fransman van Groupama - FDJ die dit voorjaar indruk maakte van de Strade Bianche tot Luik-Bastenaken-Luik schreef afgelopen weekend Plouay bij op zijn palmares en kan zowel in Québec als Montréal winnen.

Tim Wellens won in 2015 de GP van Montréal — © AP

Voor de GP van Montréal voegen we vooral klimmers toe aan het lijstje met favorieten. In de eerste plaats de Britse broertjes Adam en Simon Yates, al is de vraag hoeveel energie de nummer drie en vier van de Tour de France nog in de tank hebben zitten na een slopend seizoen. De nummer zes en zeven van de Tour, Pello Bilbao en Jai Hindley, mogen ook bij het kransje favorieten. Verder omcirkelen we de namen van de onvoorspelbare Marc Hirschi en Ben Healy en kijken we uit naar de prestaties van de Noord-Amerikaanse thuisrijders Michael Woods, Neilson Powless en Matteo Jorgenson. Tot slot zijn er nog een aantal Belgen die kunnen verrassen.

Welke Belgen rijden mee?

Er staan maar liefst 16 Belgen aan de start in Canada. Enkel de Fransen en Italianen zijn beter vertegenwoordigd. Over De Lie en Wellens hebben we het al gehad, maar vooral het parcours van zondag in Montréal biedt ook mogelijkheden aan Tiesj Benoot, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant, Maxim Van Gils en Quinten Hermans. Voor Greg Van Avermaet worden de Canadese wedstrijden zijn laatste grote overzeese afspraken. De voormalige olympisch kampioen won in 2019 en 2016 in Montréal en stond zes keer op het podium in Québec.

De andere landgenoten op de deelnemerslijst zijn Florian Vermeersch, Stan Dewulf, Tosh Van der Sande, Dries Devenyns, Xandro Meurisse, Loïc Vliegen, Dries De Pooter en Tom Paquot.