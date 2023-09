Griekse eersteklasser Volos ontslaat speler op staande voet omdat hij penalty veroorzaakt: “We wensen hem geen succes”

Bizar verhaal uit Griekenland, waar eersteklasser Volos en voorzitter Achillea Beo zich blijkbaar wel erg door hun emoties laten leiden. Na het 2-3-thuisverlies tegen AEK Athene van afgelopen zondag werd de Slovaakse verdediger Dominik Kruzliak (27) namelijk op staande voet ontslagen. De reden? Hij had in blessuretijd met een handsbal de strafschop veroorzaakt waardoor zijn team verloor.

Op de clubwebsite maakte Volos, dat voorlaatste staat in de Griekse Super League, het nieuws maandag bekend in twee droge zinnetjes. Het laatste: “We wensen hem geen succes in de toekomst, maar zullen hem zeker herinneren.”

Kruzliak was nog maar twee maanden aan de slag bij Volos, dat hem transfervrij had overgenomen van DAC 1904 Dunajská Streda in zijn thuisland. In de eerste twee competitiewedstrijden in Griekenland was hij nog basisspeler, tegen AEK Athene was hij bij de rust ingevallen.

De Slovaak blijkt geen alleenstaand geval te zijn. Op Twitter/X reageerde met de Pool Jakub Kuzdra een andere ex-speler: “Ik mocht niet meer voor de club spelen nadat ik geraakt werd aan mijn hand in het strafschopgebied tijdens een oefenmatch, amper drie weken nadat ik mijn contract getekend had. De voorzitter wilde daarna mijn contract onmiddellijk stopzetten.”