Illustratrice zorgt voor originele tekeningen op kaftdag in de bib van Lanaken

Het schooljaar is weer in volle gang en dat betekent ook dat de tijd is aangebroken voor het kaften van schoolboeken. Ouders en grootouders steken vaak een handje toe om dit werkje op te knappen. Maar in de bibliotheek in Lanaken werd hen deze taak uit handen genomen. Bovendien zorgde illustratrice Eline Bomans voor mooie gepersonaliseerde tekeningen op de kaften.

Vroeger werden oude kranten en andere goedkope materialen gebruikt om boeken te kaften, maar tegenwoordig bestaat er een uitgebreid scala aan kleurrijk kaftpapier. “Deze week ben ik samen met mijn kleindochter naar de supermarkt gegaan om kaftpapier uit te zoeken”, vertelt de 72-jarige Agnes. “Het aanbod is enorm divers. Ik weet nog dat mijn moeder vroeger wekenlang de kranten bewaarde om onze boeken te kaften.”

Kaften is een tijdrovende klus en niet altijd even leuk. Daarom organiseerde de bibliotheek in Lanaken een bijzondere kaftdag onder de noemer ‘Ezelsoor’. “Dankzij onze themanamiddag wordt het plotseling erg leuk”, zegt bibliotheekmedewerkster Kim Miermans. “Het kaften van boeken is essentieel om ervoor te zorgen dat ze tegen een stootje kunnen. Toch valt het op dat steeds minder schoolboeken worden gebruikt in het klaslokaal. Werkboekjes hoeven immers niet gekaft te worden.”

De medewerkers van de bibliotheek waren een hele namiddag aan de slag. — © Johnny Geurts

Tekeningen

De kaftdag in bibliotheek De Bron in Lanaken bood meer dan alleen maar het kaften aan. Illustratrice Eline Bomans stond paraat om de omhulsels om te toveren tot kleurrijke kunstwerkjes. “Ik heb ervoor gekozen om speelse en persoonlijke tekeningen te maken”, legt ze uit. “Ik kies voor veel kleur en een tekening die echt bij de persoon past.”

Jolijn was in haar nopjes met de Stitch-kaft rond haar boek. — © JoGe

Jolijn verwerkte nog wat stickers op haar boek. — © Bibilotheek - Lanaken

Jolijn, een 7-jarige leerling, wist meteen wat ze wilde. ”Ik wil graag een tekening van Stitch, dat schattige figuurtje uit de film ‘Lilo en Stitch’. We hebben die film thuis vaak gezien”, zegt ze. Binnen enkele minuten was haar kaft voorzien van een persoonlijke tekening. Aan de knutseltafel konden vervolgens leuke stickertjes en figuurtjes uitgekozen worden om de kaft verder op te pimpen. Jolijn is in haar nopjes: “Ik ga samen met mama nog wat paardenstickers toevoegen.”

Illustratrice Eline Bomans ging aan de slag om de kaften te voorzien van speciale tekeningen. — © Johnny Geurts

Oskar, 10 jaar oud, besloot zijn Frans leerboek te laten voorzien van een speciale tekening. Hij wilde graag een tekening van zichzelf in zijn voetbaltenue, rood met wit. Illustratrice Eline, die normaal digitaal werkt, vond het leuk om weer met potlood en stiften aan de slag te gaan. “Een gepersonaliseerd boek of agenda is voor de meeste leerlingen iets bijzonders, misschien wordt de kaft wel bewaard”, lacht ze. Oskar knikt instemmend en zegt: “Ik denk dat dit het mooiste boek in de klas gaat worden.”