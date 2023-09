Landen

In de pastorie. Deur op slot en een jas om het sleutelgat af te dekken. Zo werd Staf Van Pelt (69) uit Landen van zijn tiende tot zijn veertiende misbruikt. “Misbruik is als een computervirus, het kruipt in al je systemen”, zegt Van Pelt, een van de slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk die getuigen in de Canvasreeks ‘Godvergeten’.