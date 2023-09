Hasselt

Nog zeker tot en met maandag tapt het weer uit een tropisch vaatje. “We stevenen af op de eerste landelijke hittegolf ooit in september”, weet het KMI. Ideaal zwemweer voor in de achtertuin, zo blijkt alvast uit de vele foto’s die onze lezers instuurden. “Na school het zwembad in voor een verfrissende duik: heerlijk.”