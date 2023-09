Nieuw voorstel voor kledingwet beroert China: wie “verkeerde kledij” draagt, riskeert gevangenisstraf

In China is er de laatste dagen veel te doen over een nieuw wetsontwerp. Kleding die in strijd is met “de geest van het Chinese volk” zou worden verboden. Wat daar concreet mee bedoeld wordt, is evenwel nog niet duidelijk.

Het wetsontwerp kadert in een reeks nieuwe voorstellen die China recent publiceerde om de openbare veiligheid aan te scherpen. Als de kledingwet van kracht wordt, zouden mensen die schuldig worden bevonden, kunnen worden bestraft met een boete of gevangenisstraf. Maar er heerst nog veel onduidelijkheid: wanneer ben je juist in overtreding?

Voorlopig is er enkel meegedeeld dat er je geen kleding of symbolen zou mogen dragen die “de geest van de Chinese natie ondermijnt of de gevoelens van de Chinese natie kwetst”. Ook producenten die zulke artikelen op de markt brengen, kunnen daarvoor veroordeeld worden. Juridische experten maken zich zorgen dat die beschrijving erg ruim zal worden geïnterpreteerd. Ze vrezen een buitensporige handhaving en vragen daarom om een preciezere formulering.

Opgepakt vanwege kimono

Zhao Hong, een Chinese professor in de rechten, zei woensdag dat er door de vaagheid wel eens persoonlijke rechten zouden kunnen worden geschonden. “Wat als de wetshandhaver, meestal een politieagent, een persoonlijke interpretatie aan de wet geeft en een moreel oordeel over anderen velt dat buiten het bereik van de wet valt?”

Als voorbeeld verwijst ze naar een geval dat vorig jaar de Chinese kranten haalde: een vrouw werd toen op straat aangehouden wegens “provocatief gedrag”, enkel en alleen omdat ze een Japanse kimono droeg. Het incident leidde tot veel verontwaardiging op sociale media.

De nieuwe kledingwet is niet de eerste poging van president Xi Jinping om een soort Chinese modelburger te vormen. In 2019 vaardigde zijn Chinese Communistische Partij ook al zogenaamde “moraliteitsrichtlijnen” uit. Die houden onder meer in dat je beleefd moet zijn, moet reizen met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot én vertrouwen moet hebben in Xi en zijn partij.