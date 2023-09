Genk

Toen hij elf was, stierf de vader van Emmanuel (65) uit Genk. Zijn moeder stuurde hem op internaat in Lanaken. Wat hij daar doormaakte, tekent hem vandaag nog steeds. “Eén pater heb ik nog met de feiten kunnen confronteren”, zegt Emmanuel, een van de getuigen in de Canvasreeks ‘Godvergeten’, over seksueel misbruik in de Kerk.