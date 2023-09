Abidjan/Hasselt

Jarenlang leefde en werkte Frank Dejongh (57) als showbizzfotograaf in een bubbel van glitter, glamour en champagne. Hij feestte met BV’s, waarmee hij ook bevriend raakte. Maar dat is verleden tijd. Vandaag is hij fotograaf voor Unicef en richt hij zijn lens op problemen in Afrikaanse crisislanden. “Eigenlijk heb ik deze job te danken aan koningin Mathilde.”