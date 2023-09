Drie mannen die verdacht worden van ontvoering jongen (13) riskeren celstraffen voor autodiefstallen en wapens

Drie mannen riskeren 10 tot 15 maanden cel omdat ze verdacht worden van de diefstal van drie wagens voor het vermoedelijk plegen van inbraken en het bezit van tal van wapens. Volgens de procureur zit het drietal ook mee achter de ontvoering van de dertienjarige jongen in Genk in 2020.

Op 21 september 2018 verleende de politie bijstand aan een deurwaarder bij een bezoek aan een woning in Genk. Tijdens die zoeking vonden ze cannabis en hasj. Op basis van die vaststellingen gingen de agenten over tot een uitgebreidere huiszoeking op heterdaad. In de achterliggende garage ontdekten ze een gestolen Audi RS4 met Nederlandse nummerplaat. In het voertuig lagen tal van wapens en munitie, waaronder wapenstokken, rookbommen en een lader van een machinepistool. In de garage zelf lagen een koevoet, een wapenstok, walkie talkies, een vuurwapen, twee machinegeweren en inbrekersmateriaal.

Ontvoering

De eigenaar van de woning werd ondervraagd en verwees naar een van de drie mannen, Omar L. (28), als de huurder van de garage. De verhuurder gaf het telefoonnummer van de man door aan de politie. Het nummer werd meermaals onder de mast aan de woning gecapteerd. Een aankoopticket van een sportzak die in de garage werd teruggevonden, wees volgens de aanklager ook op het feit dat de man wel degelijk in het pand kwam en achter de wapens en gestolen wagen zat.

Uit verder telefonieonderzoek werden ook de twee andere verdachten aan de feiten gelinkt en kwamen er nog twee andere gestolen voertuigen in beeld, waarvan eentje in Antwerpen en de andere in Genk geparkeerd stond. “Ze maken duidelijk allemaal deel uit van een vereniging die bezig is met criminele activiteiten”, concludeerde de Tongerse aanklager. “Deze drie mannen worden bovendien ook verdacht van de ontvoering van de minderjarige jongen in 2020 in Genk.” De aanklager vraagt voor twee mannen een celstraf van 10 maanden. Omar L. riskeert 15 maanden cel.

Geen bewijzen

De advocaten van de mannen, meester Robin Vanhoyland en meester Abdel Belkhouribchia, wijzen op een gebrek aan bewijzen. “Er is geen enkele DNA-match gevonden. Idem dito wat de vingerafdrukken betreft. Alles is negatief”, klonk het. Hoe de sporttas dan in de garage kwam, wist L. ook niet. “Misschien is die ooit verwisseld in de gym waar ik aan kickboksen deed?”, klonk het.

Vonnis volgt op 5 oktober.