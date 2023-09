Geen vervolging van agenten die 9-jarige in Nalinnes in bedwang hielden

Er komt geen vervolging voor de agenten die dinsdagnamiddag een negenjarig kind in bedwang hielden op een school voor bijzonder onderwijs in het Henegouwse Nalinnes, zo meldt het parket van Charleroi donderdag. De agenten waren op vraag van de directie tussenbeide gekomen.

De politie moest de negenjarige kalmeren en dat tafereel werd gefilmd door de moeder van de jongen. Op de beelden is te zien hoe het kind door een agent op de grond in bedwang gehouden wordt.

“De directie had hem in eerste instantie in bedwang gehouden, vooraleer beroep te doen op onze diensten”, zei korpschef Alain Bal woensdagavond al. “Wij gaan niet zomaar een school binnen. Het kind was moeilijk en de moeder reageerde niet op de oproepen van de school.”

Het parket bevestigt dat een proces-verbaal werd opgesteld voor ongedisciplineerd gedrag, naar aanleiding van het gedrag van het kind. “Dat is vrij problematisch gedrag en waarschijnlijk gaat het dossier naar de diensten van jeugdzorg, om het kind en zijn gedrag aan te pakken”, stelt het parket van Charleroi.

De agenten die op de school tussenbeide kwamen, worden momenteel niet vervolgd.