Autodeelsysteem uit de startblokken in Ham

Ham

In Ham start men binnenkort met een project autodelen. Via het deelsysteem cambio kunnen geïnteresseerden die aansluiten een cambio-wagen reserveren voor een bepaalde periode. “Het is een flexibele formule waarbij dag en nacht auto’s klaar staan aan de Monade, links van de kerk van Kwaadmechelen. Voor een aantal burgers die maar sporadisch een auto nodig hebben, is dit een goed alternatief dat wellicht goedkoper uitkomt dan de aankoop van een eigen voertuig. Je betaalt immers in functie van gebruikstijd en afgelegde kilometers. Daarnaast bespaart het je meteen een aantal zorgen qua onderhoud, keuring en administratie”, zo luidt het op de officiële voorstelling van het project in het Hamse gemeentehuis. Meer info: cambio.be/ham. sb