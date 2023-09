Tennistalent verdient een bom geld na stunt op US Open, maar wordt gedwongen cheque te weigeren: “Het is onwezenlijk”

Het vrouwentoernooi op de US Open is intussen aan de halve finales toe. Zover geraakte Fiona Crawley (21) niet. De Amerikaanse kwam deze week echter om een andere reden in het nieuws.

De 21-jarige Crawley is pas het huidige nummer 729 op de wereldranglijst, maar gaat normaal gezien een serieuze sprong voorwaarts maken. Ze worstelde zich verrassend door de kwalificaties in New York en plaatste zich zo voor de hoofdtabel van het laatste grandslamtoernooi van het jaar. In de eerste ronde bleek Anastasia Pavlyuchenkova in twee sets te sterk. De Russische veterane won met 6-2 en 6-4. Ook in het dubbelspel strandde Crawley in de eerste ronde.

De Amerikaanse hield echter 81.000 dollar (meer dan 75.000 euro) over aan haar prestaties op de US Open. Een flink bedrag voor iemand met career earnings van 9.990 dollar (9.258 euro).

“Ik droom al vanaf mijn vijf jaar van dit moment”, zei Crawley na de kwalificaties. “Toen was ik oud genoeg om te beseffen wat de US Open is. Ik was in shock toen ik me realiseerde dat ik geplaatst was. Ook na een nachtje slapen was ik er nog steeds niet goed van.”

“Onwezenlijk”

Maar van dat voor haar enorme bedrag houdt de Amerikaanse uiteindelijk niks van over. Een keuze – zij het grotendeels gedwongen – die ze zelf maakte. Crawley heeft in de VS namelijk de status van student-atleet aangezien ze voor het tennisteam van North Carolina uitkomt. Daarom mag ze niet meer dan 10.000 dollar op een seizoen verdienen en enkel als dat geld vanuit sponsoring komt. Aangezien Crawley volgend jaar nog voor de Tar Heels wil tennissen, had ze geen andere keuze dan het prijzengeld van de US Open te weigeren.

“Ik zou dat geld nooit aanvaarden en zo mijn eligibility riskeren”, aldus de Amerikaanse in een reactie. “Maar… Ik heb hier wel ontzettend hard gewerkt en het voelt allemaal een beetje onwezenlijk. Ik mag geen geld aanvaarden terwijl student-atleten in het basketbal en American football miljoenen verdienen met bepaalde NIL-deals.”

Sinds vorig jaar kunnen universiteitsatleten geld verdienen met hun marktwaarde. Dat was lang niet zo, tot grote frustratie binnen de gemeenschap. Ze werden aanschouwd als amateurs en mochten daarom geen dollar verdienen aan hun prestaties, tot ze een profcontract tekenden. Daar kwam verandering in met de introductie van NIL, de afkorting voor Name, Image, and Likeness. Kortom: de waarde van een atleet, die daarvoor financiële compensatie kan krijgen. Dat maakt de beslissing van Crawley des te pijnlijker: ze is het geld kwijt dat ze verdiende met een sportieve prestatie terwijl anderen wel poen pakken omdat ze extrasportief populair zijn.

“Regels zijn regels”, vulde Crawley in een interview met ABC aan. “Ik blijf achter mijn eerder woorden staan, namelijk dat ik dit prijzengeld eigenlijk wel verdien. Maar ik ga verder niks riskeren. Ik ben intussen terug op de campus van North Carolina en ik voel me geweldig. Ik zit wel een beetje met een identiteitscrisis omdat je zo hard werkt voor iets en daar niet voor beloond kan worden. Ik had het eerst niet door, tot ik neerzat en dat bedrag plots zag verschijnen. Uiteindelijk doe ik ook gewoon mijn job. Ik steek ontzettend veel tijd in mijn sport. Binnen een jaar kan ik wel geld verdienen met tennis, ik hoop gewoon dat deze regel in de toekomst aangepast wordt.”