Kotstudent betaalt dit academiejaar 16.281 euro, 935 euro meer dan vorig jaar

Studeren kost geld. En komend academiejaar opnieuw een stuk meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een berekening die het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van hogeschool Thomas More naar goede gewoonte maakte vlak voor studenten massaal naar de aula’s trekken.

Zo zijn de zuivere studiekosten gestegen met 165 euro, naar 2.057 euro, tenminste voor pendelstudenten zonder beurs. Onder die noemer vallen alle kosten die noodzakelijk zijn om te studeren, waaronder het inschrijvingsgeld, de handboeken en het vervoer van en naar de campus. De stijging is voor een groot stuk toe te schrijven aan een indexering van het inschrijvingsgeld met 11 procent. Dat inschrijvingsgeld bedroeg vorig academiejaar 980 euro, nu is dat 1.092 euro.

Het CEBUD brengt ook de ruimere kosten voor studenten in kaart: huisvesting, voeding, ontspanning, kleding, enzovoort. Kosten die jongeren óók hebben wanneer ze zouden werken en niet studeren. Uiteraard betalen kotstudenten een pak meer dan pendelstudenten. Voor de huur van hun kot moeten ze dit jaar 5.133 euro neertellen.

“Het leefgeld is voor jongeren in het algemeen, ook voor zij die thuis wonen en werken, heel erg gestegen”, zegt Martine Dingemans van CEBUD. “Belangrijke oorzaak zijn de stijgende voedselprijzen.” In vergelijking met vorig academiejaar gaat het om een meerkost van bijna 400 euro voor voeding. Maar ook voor ontspanning - denk aan een bioscoopbezoek of een drankje op café - betalen studenten meer. De getemperde energiefactuur zorgt ervoor dat de leefkosten niet helemaal de pan uit swingen.

Studentenjob

Op het einde van de rit betaalt een kotstudent zonder beurs 16.281 euro voor één academiejaar. Voor een pendelstudent is dat 10.739 euro.

“Deze cijfers tonen zwart op wit wat studenten al geruime tijd ervaren”, zegt Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). “Studeren is bijzonder duur geworden. In die mate dat we ervoor vrezen dat de democratische toegang tot ons hoger onderwijs in het gedrang komt. Als ik met studenten spreek is duidelijk dat het niet alleen de armsten zijn die in de problemen komen, maar ook jongeren uit de lagere middenklasse. Ik hoor regelmatig studenten die zeggen dat ze vroeger een studentenjob deden om iets fijns te kunnen doen, en nu om simpelweg hun studies te kunnen betalen. Ik hoop dat deze cijfers iedereen wakkerschudden.”