Ontsnapte terreurverdachte in Verenigd Koninkrijk spioneerde voor Iran

Het gaat om de 21-jarige Daniel Abed Khalife, een ex-militair. Hij slaagde er woensdagochtend in om vanuit de keuken van de gevangenis van Wandsworth, in het zuiden van Londen, te ontsnappen. Hij zou zich daarbij verstopt hebben onderaan een bestelwagen die rond 7.30 uur goederen kwam leveren.

Sinds er alarm werd geslagen, zijn er extra controles op snelwegen, in havens en luchthavens. In de haven van Dover zorgt dat donderdag voor vertragingen, schrijft de BBC. Gevreesd wordt dat de jongeman naar het buitenland zal proberen vluchten. Hij zou nog altijd zijn koksuniform dragen: een wit shirt en rood-witgeblokte broek.

“Elke steen omdraaien”

De ontsnapping zorgt voor heel wat politieke verontwaardiging. De minister van Justitie Alex Chalk beloofde in het Lagerhuis om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. “We zullen elke steen omdraaien, om uit te klaren wat er precies gebeurd is”, zei hij. Ook wil hij het gevangenisregime voor alle terreurverdachten herbekijken. De gevangenis van Wandsworth werd na de ontsnapping in lockdown geplaatst zoals de procedure voorziet wanneer een gevangene vermist is, klonk het.

Nadat er alarm was geslagen, werd ook de bestelwagen tegengehouden en doorzocht door de politie. “Daniel Khalife zal gevonden en berecht worden”, beloofde de minister. Oppositiepartij Labour vraagt zich af hoe dit kon gebeuren en wijst met een beschuldigende vinger naar de besparingen en personeelstekorten in de gevangenissen.

Khalife zat in voorhechtenis op verdenking van het plaatsen van nepbommen op een basis van de Britse luchtmacht. Hij wordt ook verdacht van spionage - voor Iran, schrijft de BBC donderdag. In mei van dit jaar werd hij door het Britse leger ontslagen, in november zou hij voor de rechter moeten verschijnen. De jongeman zelf ontkent alle beschuldigingen.