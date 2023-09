Belgische bisschoppen reageren op eerste aflevering ‘Godvergeten’: “Uitzending heeft diepe indruk gemaakt”

Onder meer Jan en Jean getuigden in de Canvasreeks ‘Godvergeten’ over misbruik in de Kerk. — © Stefaan Beel

Twee dagen nadat de eerste aflevering van ‘Godvergeten’ op Canvas te zien was, heeft de Belgische Bisschoppenconferentie een officiële reactie verspreid. “Zoals vele Vlamingen hebben ook de bisschoppen aandachtig gekeken en geluisterd naar de eerste uitzending”, zo luidt het in een persbericht. “De uitzending maakte een diepe indruk door de authenticiteit van de verhalen, de ernst van de gepleegde feiten en de kwetsuren die ze veroorzaakten. Bij deze verhalen passen schaamte en schroom, gekoppeld aan het duidelijke signaal dat voor misbruik geen plaats kan zijn in de samenleving en in de Kerk.”

De bisschoppen loven de slachtoffers om hun moed om met hun verhaal naar buiten te komen. “We leven met hen mee en begrijpen hun boosheid en frustratie tot op vandaag. Wat de Kerk ook doet, zij kan hun trauma en leed niet ongedaan maken.”

Leerschool

“De voorbije dertien jaar zijn voor de Kerk in velerlei opzichten een leerschool geweest”, zo luidt het nog. “Een leerschool in het beluisteren en het erkennen van slachtoffers van seksueel misbruik. Een leerschool in nederigheid, door het kwaad in eigen rangen onder ogen te zien. Een leerschool in de ontwikkeling van mogelijke wegen van herstel, tegemoetkoming of ondersteuning voor slachtoffers. Een leerschool in het ontmaskeren van kerkelijke gedragspatronen, overtuigingen, gezagsvormen of subculturen die tot misbruik kunnen leiden, en daarom dringend moeten worden bijgestuurd. Een leerschool in het bevorderen van gezonde omgangsvormen op relationeel en seksueel gebied onder het kerkelijk personeel. Een leerschool in het sanctioneren, omkaderen en begeleiden van daders van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Een leerschool in het screenen en opleiden van toekomstig kerkelijk personeel, onder wie zeker priesters en religieuzen, met het oog op de noodzakelijke preventie.”

Er wordt ook nog benadrukt dat de Kerk actieve meldpunten heeft opgericht (waar tot juni 2022 al 1.345 meldingen effectief zijn binnengekomen en opgevolgd). “De meeste meldingen gaan om juridisch verjaarde feiten”, luidt het. “Op de eerste plaats kregen de slachtoffers gehoor en erkenning. Daarnaast voorzag de procedure in een financiële tegemoetkoming, meestal vastgelegd in de vorm van een dading. Niet-verjaarde feiten horen uiteraard thuis bij het gerecht.”

“Weg nog niet af”

De bisschoppen zeggen dat er al een lange weg is afgelegd, maar dat die “weg zeker nog niet af is”. “Er blijven openstaande opdrachten, waarop slachtoffers en wie hun nabij zijn ons attent maken, zoals ook in de lopende tv-documentaire. Hun nood aan erkenning en heling evolueert mee met de jaren van het leven. Terecht reikt hun vraag vandaag verder dan de dading die ze jaren geleden met de kerk hebben afgesloten. Op dat punt is er ongetwijfeld nog werk aan de winkel. Bovendien komen nieuwe opdrachten op ons af, zoals de aanpak en preventie van grensoverschrijdend gedrag onder volwassenen. Na het misbruik van minderjarigen, is mogelijk misbruik onder meerderjarigen een nieuw maatschappelijk thema geworden.”

Hoe de bisschoppen zullen antwoorden op de hele reeks ‘Godvergeten’, konden ze nog niet zeggen. “Daarvoor willen we eerst alle vier de uitzendingen bekijken.”