Advocaten Abrini en Abdeslam vragen geen straf uit te spreken voor aanslagen Brussel en Zaventem

De advocaten van Salah Abdeslam en Mohamed Abrini vragen geen straf uit te spreken voor de aanslagen in Brussel en Zaventem. Ze roepen daarvoor het fameuze artikel 62 in. Delphine Paci, die Abdeslam verdedigt, dreigt er intussen ook uitdrukkelijk mee om naar Cassatie te stappen moest het toch gebeuren.

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 zijn donderdagvoormiddag de pleidooien gestart over de strafmaat. Het waren de advocaten van Abrini die als eerste het woord kregen en vroegen om geen nieuwe straf uit te spreken. Ze riepen artikel 62 in van het strafwetboek, dat bepaalt dat bij meerdere feiten de zwaarste straf van tel is, wat volgens hen de straf is die uitgesproken werd door het speciale assisenhof over de aanslagen van 13 november 2015.

Verzachtende omstandigheden

Maar Abrini’s verdediging riep ook verzachtende omstandigheden in. Volgens Laura Pinilla heeft hij er wel degelijk aan verzaakt om zijn bom tot ontploffing te brengen, toen hij op de luchthaven vrouwen en kinderen zag lopen, zoals hij zelf zei. “Hij heeft hun dood niet gewild. Net zomin als die van de slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015. En net zomin als zijn eigen dood.”

De verdediging van Abrini pleitte een drietal uur. De verdediging van Abdeslam hield het op minder dan een uur. Paci had een dag eerder wel al uitgebreid gepleit dat haar cliënt geen straf kan krijgen voor de feiten in Brussel en Zaventem.

Toen was het erom te doen dat het hof zich daarover zou uitspreken, maar het hof verklaarde zich onbevoegd, en zo komt de kwestie op het bord van hof en twaalf juryleden tijdens de beraadslaging. Paci had alvast een waarschuwing voor hen. “Jullie zijn gebonden en verplicht om artikel 62 toe te passen. Als jullie dat niet doen, dan zal het Cassatie niet doorstaan.”