Lotte Kopecky slaat met razendsnelle tijdrit dubbelslag in de Simac Ladies Tour: “Maar ik ga me nu niet op tijdrijden focussen”

Lotte Kopecky (27, Team SD Worx) heeft donderdag in eigen land in Leuven de tweede etappe van de Nederlandse Simac Ladies Tour gewonnen, een individuele tijdrit van zeven kilometer. Ze veroverde zo ook de leiderstrui van de zesdaagse rittenkoers voor de WorldTour.

In haar tricolore trui als Belgisch tijdritkampioene verbrak de laat gestarte Kopecky met een chrono van 8:59 de besttijd (en een gemiddelde van 47,42 km/u) van de Britse Zoë Backstedt met liefst elf seconden. Niemand wist daarna nog beter te doen. Kopecky boekte zo haar twaalfde UCI-overwinning van 2023. De Nederlandse Riejanne Markus werd tweede op twee seconden, Backstedt derde. Tourwinnares Demi Vollering moest met de zesde plek op 0:15 tevreden zijn, olympisch tijdritkampioene Annemiek van Vleuten werd in haar allerlaatste opdracht tegen de klok pas 24e op 0:29, vlak voor Julie De Wilde.

Dankzij haar tijdritoverwinning neemt Kopecky ook de leiderstrui over van de Nederlandse Charlotte Kool. In de nieuwe stand heeft de wereldkampioene twee seconden voorsprong op Markus, en dertien op een andere Nederlandse, Lorena Wiebes. Kopecky – die derde werd in de proloog – toont zo haar uitstekende vorm in aanloop naar het EK, dat later deze maand plaatsvindt in Drenthe. Ze reed daar zowel de tijd- als wegrit.

Kopecky: “Maar ik ga me nu niet op tijdrijden focussen”

Voor Kopecky was het de eerste keer in haar carrière dat ze een tijdrit in de WorldTour won. “Dat ik dat in eigen land kon doen, gaf extra motivatie”, vertelde ze.“Het was leuk om al die steun te krijgen. Als je bezig bent met je inspanning, zie je het volk naast de weg niet echt, maar je hoort het natuurlijk wel. Mijn ploegleider Danny Stam herinnerde me er ook nog even aan door te zeggen: ‘Kijk naar al die mensen hier, die staan hier voor jou hé.’ Dat gaf een extra boost.”

© FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Deze tijdritzege maakt me blij. Het is wel anders om een tijdrit te winnen dan een solozege of een sprintoverwinning. Je komt met de beste tijd over de finish en vervolgens heb je zelf niets meer in handen en moet je afwachten tot iedereen klaar is. Maar ik was niet nerveus, nee. Ik liet het op me afkomen.”

“Ik wist dat deze korte tijdrit (7,1 kilometer, red.) binnen mijn mogelijkheden lag, daarom had ik er een doel van gemaakt. Als je het eindklassement in dit soort etappewedstrijden wil winnen, moet je over een goede tijdrit beschikken. Het stemt me tevreden dat ik hierin stappen heb gezet, maar ik ga me er niet op focussen. Je kunt alleen een specialist worden als je je volledig op het tijdrijden toelegt. (Glimlach) En ik heb al genoeg om op te focussen.”

De Simac Ladies Tour duurt nog tot en met zondag. Vrijdag staat een 148 kilometer lange, biljartvlakke etappe op het programma, tussen Emmeloord en Lelystad. De twee slotritten zijn heuvelachtig.