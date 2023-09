Met deze praktische tips kom je af van je sociale mediaverslaving

Zit je regelmatig hersenloos door Instagram te scrollen, is Tiktok dé bezigheid voor de loze momentjes op een dag en ververs je zonder erbij na te denken steeds je timeline op Facebook of Twitter terwijl je helemaal geen zin hebt in nieuwe content? Je bent niet de enige. En gelukkig bestaat er een manier om van je consumerende gewoonte af te komen.

Alsof je vinger een eigen wil heeft, omschrijft techjournalist Georgie Barrett het in de podcast Mentally yours van Metro UK. Van het rondhangen op sociale media hebben veel mensen zo’n gewoonte gemaakt, dat ze onbewust een app aanklikken. Tijdens het wachten op de trein of midden in een gesprek: het is alsof je weinig kunt doen aan de reflex.

Geluksgevoel

Volgens Barrett is dat niet zo gek. Algoritmes van onder andere Tiktok, Facebook en Instagram zijn ontwikkeld om je aandacht zolang mogelijk vast te houden. Hoe langer jij op een app zit, hoe meer adverteerders aan het sociale medium betalen. Je aandacht vasthouden lukt de ontwikkelaars ook aardig. Vaak krijg je al relevante content voorgeschoteld zonder dat je wist dat je er behoefte aan hebt. Erg handig voor de makers van de app: iedere keer dat je leuke content krijgt, krijg je een dopamineshot. Je hersenen ontwikkelen een stofje waardoor jij je blij voelt. En dus terug blijft komen, dat geluksgevoel wil je blijven ervaren.

Dat klinkt onschuldig, maar het geluksgevoel is van korte duur. “Je krijgt content te zien die vermoedelijk niet goed is voor je mentale gezondheid.” Zo vertelt ze dat ze zelf vooral zwangerschapscontent kreeg toen ze zwanger wilde worden. “Dat was totaal niet behulpzaam voor mijn mentale gezondheid in die periode.” Zo kreeg ze posts te zien over hoe leuk het moederschap voor iemand was, terwijl ze zelf nog niet wist of haar wens om moeder te worden uit kon komen. “Dit soort dingen kunnen enorm steken.” En zijn daarmee niet bevorderlijk voor hoe blij je op de lange termijn van sociale media wordt.

Ze besloot voor zichzelf een aantal tips te verzamelen om sociale media op een leukere en vooral gezondere manier te gebruiken.

1. Zet je apps op een nieuwe plek

Je telefoon kun je (bijna) helemaal naar je eigen wensen indelen. Stop de sociale media waar je te vaak naar doorklikt in een mapje. Zo moet je vinger echt even zoeken naar het juiste icoon, in plaats van dat je automatisch een medium aanklikt. Je kunt ze zelfs op de tweede pagina van een map schuiven, zodat je de flitsende iconen van Instagram of Tiktok niet ziet en een extra keer moet swipen om bij de apps te komen.

2. Verwijder apps van je homescreen

Met zowel een iPhone als een Android-telefoon kun je nog een stapje verder gaan: je kunt apps verwijderen van je homescreen. Ze staan nog wel op je telefoon, maar zijn niet meer zo makkelijk aan te klikken. Wil je de apps gebruiken, dan zul je naar de optie ‘Zoeken’ moeten gaan en de naam van de app in moeten voeren voor je erheen kunt. Zo is de verleiding nog minder.

3. Schakel je notificaties uit

Een belangrijke methode om niet constant je aandacht te laten kapen door Instagram, Tiktok en Facebook is je notificaties uitschakelen. Het kost een paar dagen, maar dan ben je gewend om niet steeds gestoord te worden. Spreek wel met jezelf af hoe vaak je een app per dag mag checken om te kijken of je nog nieuwe berichten hebt. Anders zit je alsnog de hele dag naar je scherm te staren terwijl het niet nodig is.

4. Verwijder socials van je telefoon

Lukt het echt niet om van je socials af te blijven? Dan zit er maar één ding op: verwijder de sociale media waar je verslaafd aan bent van je telefoon. De meeste apps zijn goed te gebruiken via je browser op je laptop, maar hebben daar wat minder opties. Je kunt er ook voor kiezen om sommige sociale media een paar dagen per week te downloaden en bijvoorbeeld alleen in het weekend op je telefoon te hebben.