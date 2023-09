Fietsersbond Sint-Truiden steekt fietsende scholieren een hart onder de riem

De plek werd wat aangekleed en dan was het wachten op de schoolbel. Ongeveer 180 leerlingen en een tiental leerkrachten komen met de fiets naar school. Woensdag werden ze door Fietsersbond Sint-Truiden getrakteerd op een snoepreep van de wereldwinkel, een bedankkaart en aanmoedigingen. Jimmy (17): "Ik kom graag met de fiets naar school. Het is fijn om samen met vrienden af te spreken en onderweg wat te kletsen." Fietsen naar school moet zeker aangemoedigd worden want het heeft veel voordelen. Fietsen is niet alleen leuk en gezond. Het is ook goed voor het milieu.