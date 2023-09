Tennisicoon Naomi Osaka plant comeback na geboorte van eerste kindje: “Ik wil meer toernooien spelen”

Naomi Osaka wil begin volgend jaar een terugkeer vieren in het tenniscircuit. De voormalige nummer 1 van de wereld speelde geen wedstrijd meer sinds september 2022. Ze sukkelde met mentale problemen en werd in juli voor het eerst mama.

De tijd die ze naast de courts doorbracht, heeft haar goed gedaan en haar liefde voor de sport weer aangewakkerd. “Ik wil zeker en vast meer toernooien spelen dan ik vroeger deed. Ik denk wel dat sommige mensen dat leuk nieuws zullen vinden”, vertelde ze tijdens een gesprek in de marge van de US Open.

De 25-jarige Osaka won het Amerikaanse grandslamtoernooi twee keer, in 2018 en 2020, en was ook al twee keer primus op de Australian Open, in 2019 en 2021. Begin 2024 wil ze er op de Happy Slam weer bij zijn, verzekerde de Japanse, al weet ze niet welk vormpeil ze dan zal hebben. “Ik zal het stap voor stap moeten aanpakken. Maar op zijn minst stoom ik mezelf dan toch klaar voor een heel goed einde van het jaar.”

© Evan Agostini/Invision/AP

Osaka was woensdag op Flushing Meadows om er deel te nemen aan een panelgesprek over mentale gezondheid. Ook zwemlegende Michael Phelps kwam er aan het woord. “Het is een heel interessante periode geweest”, zei Osaka. “Het heeft mijn liefde voor de sport alleen maar doen toenemen. Ik besef nu dat ik niet voor altijd zal spelen. Ik moet deze tijd omarmen. Ik kan niet voorspellen wat ik nog zal doen maar ik heb nu alvast meer appreciatie voor dingen die ik vroeger vanzelfsprekend vond.”