Ann Demeulemeester lanceert eerste parfum: “Een droom die uitkomt”

‘A’ is een genderneutraal, amberkleurig parfum in een minimalistische fles van 75 ml. Ze omschrijven de geur als “geworteld in de natuur met een ‘dierlijk’ aspect”. Het geurtje zal te koop zijn in de flagshipstore van het modehuis in Antwerpen, maar ook online en in geselecteerde winkels voor 330 euro per flesje.

Het parfum is een “fijne verrijking voor het merk”, aldus Demeulemeester. “Het is een oude droom die uitkomt.”

De stap naar de beautywereld is niet de enige verandering bij het modehuis deze maand. Stefano Gallici maakt ook zijn intrede als nieuw creatief directeur.