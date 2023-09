Julian Alaphilippe blijft strijdvaardig ondanks nieuw zwak seizoen op de fiets: “Mijn manier van koersen zal nooit veranderen”

Een etappe in de Dauphiné in juni en de Ardèche Classic in februari. Die overwinningen mocht de tweevoudige wereldkampioen dit seizoen bijschrijven op zijn palmares. Verder kwam Alaphilippe er eigenlijk niet aan te pas in koersen als de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour de France en het WK in Glasgow. Sinds zijn zware crash in La Doyenne in 2022 is het niet meer dezelfde Alaphilippe.

“Het is bij Julian zeker niet van niet willen”, zei ploegmanager Patrick Lefevere er in juli tijdens de Tour nog over. “Etappe na etappe springt hij mee, om dan uiteindelijk te lossen bij renners waarvan je zou denken dat ze minder goed bergop gaan dan hij. Wij zijn allemaal ontgoocheld, maar Julian zelf nog het meest van allemaal. Ik kan hem in se ook niks kwalijk nemen. Voor dit seizoen hebben we een gesprek gehad dat behoorlijk pittig was. Ik heb daar als ‘patron’ van de ploeg gezegd waar het op staat: Julian verdient goed zijn boterham en dus moet er beterschap komen. Hij was het daar zelf mee eens: Oui Patrick, je sais. Ik weet dat Julian er sindsdien alles aan doet om klaar te zijn. Alleen moeten we vaststellen: het lukt niet meer. Voor alle duidelijkheid: Julian is nog altijd waardevol voor onze ploeg. Hij blijft de populairste renner van Frankrijk en de meest charmante persoon op elke sponsoravond. Maar natuurlijk: ik heb hem in de ploeg om koersen te winnen, niet om charmant te zijn.”

“Ik geef nooit op”

“Het is een moeilijk jaar geweest met weinig succes”, gaf Alaphilippe toe in Canada. “Maar het was ook een belangrijk jaar waarin ik veel geleerd heb. Na het voorbije seizoen wilde ik er alles aan doen om opnieuw een goed niveau te halen en dat heb ik ook gedaan. Qua resultaten… Ik moet geduld hebben en blijven werken zoals ik altijd al gedaan heb. Ik hoop een goed einde van dit jaar te rijden en nog enkele successen te boeken. Dat is alles wat ik kan zeggen. Ik ben enorm gemotiveerd en ik doe er alles aan om mijn beste vorm te pakken te krijgen.”

Aan 100 procent zit de Fransman niet. Hij nam na het mislukte WK (waar hij de finish niet haalde) een pauze en maakte zondag zijn comeback in Plouay, met een 30ste plaats.

“Mijn manier van koersen zal nooit veranderen”, drukt Alaphilippe de verzamelde pers op het hart. “Dat is nu eenmaal hoe ik aan koersen doe, dat is zoals ik ben. Ik heb de tijd genomen om een beetje minder stress te voelen en mezelf minder druk op te leggen. Ik wilde altijd maar winnen en mijn topniveau halen, maar ik moest vaststellen dat dit niet eenvoudig is. Dat heb ik wel geleerd: het gaat niet altijd zoals je wil. Ik ben wat meer aan mezelf gaan denken, mijn gezondheid en plezier in het leven. Ik weet dat resultaten komen na hard werken, dus dat ga ik blijven doen. Ik ben nog steeds enorm gepassioneerd en zal nooit opgeven.”