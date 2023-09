Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe grijpen op WK roeien naast A-finale in lichte dubbeltwee

Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe zijn donderdag op het WK roeien in het Servische Belgrado als vijfde geëindigd in hun halve finale van de lichte dubbeltwee. Om door te stoten naar de A-finale moesten ze in de top drie finishen.

Zaterdag starten de Belgen in de B-finale. Als ze die winnen, en dus zevende worden, versieren ze alsnog een ticket voor de Olympische Spelen.

Vyvey en Van Zandweghe hielden in de race over 2.000 meter alleen een Pools duo achter zich. Ze finishten in 6:55.95, op ruim veertien seconden van de Ierse winnaars en olympische kampioenen van Tokio McCarthy-O’Donovan. Het Belgische duo klokte de tiende tijd van de halvefinalisten. In de B-finale om plaatsen 7 tot 12 strijden ze tegen duo’s uit Mexico, Polen, China, Nieuw-Zeeland en Duitsland.