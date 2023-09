Bastien Toma (24) en KRC Genk beëindigden woensdag nog voor het eind van de mercato in onderling overleg hun overeenkomst. Toma scoorde bij Racing drie keer in 31 matchen maar kon zich nooit helemaal doorzetten en maakte geen deel meer uit van de A-kern. Hij zou opnieuw op weg zijn naar St. Gallen, de club waarvoor hij in de tweede helft van vorig seizoen al op huurbasis speelde.