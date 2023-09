Yannick Carrasco over zijn transfer naar Saudi-Arabië: “Niet alleen voor het geld, het was de enige concrete aanbieding die ik had”

Een dag later wilde Yannick Carrasco (30) dan toch praten over zijn transfer naar Saudi-Arabië bij Al-Shabab waar hij netto 13 miljoen euro per jaar gaat verdienen. De Rode Duivel verzocht er zelf om. Hij besefte dat een uitleg nodig was.

“Ik wil echt uitleg geven waarom ik deze keuze heb gemaakt. Ik wil er nu over praten en daarna niet meer. Weet je, ik ben 30 jaar. Over een maand word ik 31. Ik was in mijn laatste contractjaar bij Atlético. Ik heb deze zomer maar één concrete aanbieding gekregen. Dat was van Al-Shabab in Saudi-Arabië. Ik had contacten met andere clubs maar niets concreet. Ik wilde zekerheid. Daarom heb ik daarvoor gekozen. De Saudische competitie is aan het evolueren. Er zijn veel Europese vedetten die daar spelen. Ik zie het niet meteen als een stap achteruit.”

Dit is toch een financiële keuze? Geld boven de sportieve ambities?

“Het is alles wat samen. Voetballer zijn is een beroep. Als jij ergens anders betere voorwaarden krijgt, dan verander je wellicht ook van werk. Je gaat er minstens over nadenken. Ik weet dat ik nog altijd de kwaliteiten heb om bij een grote club te spelen. Ik heb er ook met Witsel over gesproken. Wij moeten denken aan onze korte carrière. Op 33-jarige leeftijd blesseerde hij zich nog zwaar. Dan ga je nadenken. Daar moet ik ook aan denken. Als het dan zwart op wit op tafel ligt, kies je voor zekerheid. Het was geen gemakkelijke beslissing.”

Carrasco tijdens de training donderdag. — © BELGA

Er was toch interesse van FC Barcelona vorige winter? De transfer leek voor deze zomer in kannen en kruiken.

“Ik heb er inderdaad mee gepraat. Maar Atlético wilde me niet echt laten gaan. Bij Barcelona waren er dan weer problemen met La Liga omwille van hun financiële situatie. Het duurde lang. De twee clubs deden moeilijk. En stel je maar eens voor dat ik geblesseerd was geraakt. Dat spookte ook door mijn hoofd. Vandaar deze keuze voor zekerheid. Er zijn veel spelers die eerder voor een grote club kiezen en daar dan moeilijkheden krijgen. Ik heb deze keuze gemaakt. Voor mezelf en voor mijn familie. Ik ben professioneel en moet daaraan denken. Ik heb ook in China gespeeld en ben teruggekomen en heb bewezen dat ik nog het niveau haalde.”

Heb je er met bondscoach Tedesco over gesproken?

“Jazeker. Ook met Simeone bij Atlético. Ik beschouw Atlético en de Rode Duivels als mijn familie. En daar praat je over. Maar zoals de bondscoach al gezegd heeft op een eerdere persconferentie: ik mocht de keuze maken die het beste voor mij was. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik denk niet dat dit een invloed zal hebben op mijn toekomst als Rode Duivel. Het is toch een goede competitie met al die wereldvedetten die er spelen.”

Bondscoach Tedesco. — © BELGA

Hoe sta je tegenover het misbruik van de mensenrechten in Saudi-Arabië?

“Cristiano Ronaldo is er toch ook met zijn vrouw? Neymar met zijn moeder? Ik ben daar zelf ook gaan kijken en er is volgens mij niets verkeerd aan. De vrouwen lopen daar gewoon over straat. Het is een mooi land. Ik luister niet naar wat de mensen zeggen. Ik wil dat zelf meemaken en dan zal ik mijn oordeel wel vellen. Ik zag er niets bijzonder.”

Mensenrechtenorganisaties denken daar anders over.

“Ik ga zelf mijn oordeel vormen.”

Gaat jouw familie mee?

“Ja, dit is makkelijker dan in China. In Saudi-Arabië zijn er compounds, daar is alles voor de buitenlanders. Ik ben er geweest en was er onder de indruk. Alles is er proper.”

Is dit je laatste transfer?

“Weet jij het? Ik weet het niet. Op het einde van mijn contract ben ik 33 jaar. Ik denk niet dat het dan over is. Ik heb altijd een goede conditie gehad en zal dat ook hebben als ik terugkeer. Ik ben professioneel genoeg om me niet te laten gaan.”

Al-Shabab is wel slecht aan de competitie begonnen.

“Ik geloof wel in de groei van de competitie daar. Er zijn al veel goede spelers. Wat mijn team betreft: ze zijn inderdaad niet zo goed begonnen maar er komen nog spelers bij. John Terry zou er trainer worden? Zou kunnen. Maar dat is natuurlijk een grote persoonlijkheid. Onze ambitie is om in de top vijf te eindigen. En daar gaan we voor werken. Vorig seizoen is Al-Shabab nog in de top vier geëindigd.”