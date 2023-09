Cristiano Ronaldo geeft zichzelf lof voor opmars Saudi Pro League en spreekt uitgebreid over Lionel Messi: “De rivaliteit is voorbij”

Geen Cristiano Ronaldo op de shortlist voor de Ballon d’Or. Een einde van een tijdperk, want dat was al 20 jaar geleden. Rivaal Lionel Messi is dan weer een van de topfavorieten, maar de Portugese wereldster wil niet langer spreken over een rivaliteit.

Ronaldo neemt het vrijdag met het Portugal van bondscoach Roberto Martinez op tegen Slowakije. Na vier speeldagen staat de Seleçao aan kop in hun EK-kwalificatiegroep met 12 op 12, de tegenstander telt 2 punten minder. De 38-jarige Ronaldo scoorde onlangs zijn 850ste doelpunt en bereikte daarmee alweer een nieuwe mijlpaal in zijn carrière.

“Mijn statistieken zijn een bron van trots. Het zijn cijfers waarvan ik nooit dacht dat ik ze zou kunnen bereiken. Maar ik wil meer, altijd. Als je voetbal speelt, moet de standaard het hoogst haalbare zijn. Je moet groots denken”, aldus Ronaldo op de persconferentie. Maar hoe lang gaat CR7 eigenlijk nog door? “Om eerlijk te zijn: ik denk al twee jaar anders dan voordien. Er zijn dingen gebeurd waardoor ik ben gaan geloven dat je in het moment moet leven. Ik kan niet meer op lange termijn denken, maar geniet van het moment. Alles is zo veranderlijk. Ik mik nu op een geweldige EK in 2024 en daarna zien we wel weer.”

© EPA-EFE

Ronaldo kreeg daarna de vraag of zijn rivaliteit met Messi hem nog steeds aanvuurt. Rivaliteit of haat… Zo zie ik het helemaal niet. Die rivaliteit is voorbij”, aldus de Portugees. “Het was leuk en voetbalfans vonden het geweldig, maar zij die Cristiano Ronaldo leuk vinden hoeven Lionel Messi niet te haten en omgekeerd. We hebben het goed gedaan en samen de geschiedenis van het voetbal veranderd. We worden gerespecteerd over de hele wereld, dat is het belangrijkste.”

Maar beste vrienden zijn de twee ‘GOAT’s niet. “Hij heeft zijn weg afgelegd en ik die van mij, ook nu we buiten Europa voetballen. Van wat ik gezien heb, doet hij het daar uitstekend. Net als ik. De ‘legacy’ leeft verder, we hebben lang en vaak hetzelfde podium gedeeld. We zijn geen vrienden, we zijn nog nooit samen gaan eten. Maar we zijn professionele collega’s en respecteren elkaar.”

Ronaldo was de eerste superster die de overstap naar de Saudi Pro League maakte. Sindsdien volgende heel wat anderen in zijn kielzog.

“Ik wist dat dit zou gebeuren”, grijnsde de Portugees van Al-Nassr. “Ik verkondigde het dan ook zes maanden geleden, maar iedereen noemde me een gek. Wel, de gek was dan toch niet zo gek. Het blijkt nu normaal te zijn om in de Arabische competitie te komen spelen. Het is voor mij een groot privilege om de voetbalcultuur van een land te kunnen veranderen en dat er nu nog grote sterren naar Saudi-Arabië komen. Ik was de pioneer en daar ben ik trots op.”