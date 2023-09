Kunstenaar Manu Vandereycken exposeert in bib Diepenbeek

Materiewerken, noemt Manu Vandereycken ze zelf. Door diverse soorten ‘materie’ als onderlaag te gebruiken, creëert hij de basis die structuur geeft aan het werk. Daaroverheen schept zijn karakteristieke kleur- en lijnvoering het beeld van een natuurlijk materiaal: een rotsformatie, een bakstenen muur of, met wat fantasie, een maanlandschapachtig oppervlak.De tentoonstelling bestaat uit twee delen: de recente werken in overwegend roodpaarse tinten in de bibliotheek, en in de Plak met een collectie werken in de vertrouwde, robuuste stijl van Manu, in zuivere aardtinten. De expo loopt tot zaterdag 30 september op het Marktplein 24a, 3590 Diepenbeek.