Tiltfamilie neemt afscheid van cafébazin Rozeke met roze rozen: “Ze wilde graag dat we het leven vieren”

De Limburgse Rozeke Raymakers was meer dan veertig jaar cafébazin in Mechelen. — © Dirk Vertommen

Meer dan veertig jaar was Rozeke, van origine een Limburgse uit Heusden-Zolder, een vertrouwd gezicht in het volkscafé in de Vrijgeweidestraat in Mechelen-Zuid. “Rozeke was een heel speciale vrouw. Wij willen haar dan ook een bijzonder afscheid geven, maar veel kan ik nog niet verklappen”, zegt Marleen Van Gucht.

De buurvrouw, al jaren klant in café Tilt, stond Rozeke de voorbije maanden dag in dag uit bij. De waardin was al een tijdje ernstig ziek. In de nacht van maandag op dinsdag is ze in de palliatieve afdeling van het AZ Sint-Maarten overleden. Marleen was erbij, ze houdt haar café voorlopig open en ze regelde Rozeke haar begrafenis.

“Rozeke wilde geen bloemenkransen”

De uitvaart vindt vrijdag 15 september om 11u plaats in de aula van de stedelijke begraafplaats van Mechelen. Televisiemaker Mark Uytterhoeven keert speciaal vervroegd terug uit zijn tweede verblijfplaats in Frankrijk om de stammoeder van zijn stamkroeg een laatste eer te betuigen. Hij leidt het afscheid in goede banen.

“Rozeke wilde geen bloemenkransen. Daarom vragen we iedereen om een roze roos mee te brengen om haar te omhelzen. Ze wilde graag dat we het leven vieren. Ze heeft er zelf ook lang aan vastgehouden, ze gaf niet op”, vertelt Marleen. In het café staat sinds kort opnieuw roséwijn op de kaart. “Klanten bestellen nu een Rozeke, ze vinden dat geweldig. Haar geest zal altijd in het café blijven rondhangen, wie er straks ook achter de toog staat. Veertig jaar wis je niet uit.”

