EK vrouwenbasket 2025 vindt plaats in vier landen

Het Europees kampioenschap basketbal voor vrouwen zal in 2025 voor het eerst georganiseerd worden in vier landen. De keuze van het Uitvoerend Comité van de internationale basketfederatie FIBA viel op Tsjechië, Duitsland, Griekenland en Italië, zo bevestigt de organisatie donderdag.

Elk land zal wedstrijden uit de groepsfase organiseren maar de eindfase zal sowieso uitsluitend in het Griekse Athene worden gehouden.

Aan de kwalificaties voor het EK zullen 36 landen deelnemen, onder wie de vier organisatoren. Dat kwartet zal evenwel in dezelfde groep worden ondergebracht. De 32 andere landen krijgen een plaats in een van de acht poules van vier en zullen strijden om de twaalf overige tickets.

De loting is geprogrammeerd op 19 september in het Zwitserse Mies. De kwalificatiecampagne begint in november.

België wordt de titelverdediger op het EK. De Belgian Cats wonnen in juni hun eerste EK-goud tijdens de eindronde in Slovenië en Israël.