“Hij wilde haar laten creperen”: Bilzenaar krijgt 11 jaar cel voor poging doodslag op ex

Elf jaar, dat is de straf die de Tongerse rechtbank oplegt aan de 63-jarige Luc D. uit Bilzen. Vorig jaar pleegde hij een gruwelijke poging doodslag op zijn ex-vriendin (55). Hij bond haar vast, sneed haar polsen over en liet haar ei zo na doodbloeden. De vrouw doorstond een doodstrijd van drie uur, maar overleefde als bij wonder.

De Tongerse rechter veroordeelde de 63-jarige Luc D. uit Bilzen donderdagochtend tot een opsluiting van elf jaar. De rechtbank herkwalificeerde de poging tot moord naar een poging tot doodslag. Zelf wilde de zestiger liever niet verschijnen om zijn straf te aanhoren. Twee van de drie dochters van het slachtoffer zaten wel in de zaal, geflankeerd door slachtofferhulp. Hun moeder is nog steeds opgenomen in een psychiatrische instelling.

Na de uitspraak klonk er vooral een zucht van opluchting langs hun kant. “Het is voor de meisjes belangrijk dat die man niet snel zal vrijkomen. Hun moeder leeft met een grote angst om weer met hem geconfronteerd te worden. Hij zal door deze strafmaat zeker drie jaar vastzitten en nadien waarschijnlijk nog onder voorwaarden opgenomen worden”, aldus meester Bert Partoens, die optreedt voor de vrouw en haar dochters. De zestiger werd eerder al onderzocht door een gerechtspsychiater, die hem toerekeningsvatbaar verklaarde maar wel wees op zijn uiterst agressieve en gevaarlijke houding in een relationele context.

Verzoening

Het koppel leerde elkaar eerder kennen in een psychiatrische instelling maar hun relatie werd snel beëindigd. Op 16 oktober 2022 kwam de man toch nog een laatste keer over de vloer bij zijn ex, maar het afspraakje liep niet zoals gepland, waardoor hij weer vertrok. Omdat de man uit was op een verzoening, bleef hij de vrouw berichten sturen waarin hij smeekte om de relatie nog een kans te geven. Volgens de procureur barstte bij hem de bom toen ze zijn sms’jes negeerde. “Dat frustreerde hem, het maakte hem boos. Daarom is hij terug naar de woning van de vrouw gegaan. Ze liet hem nietsvermoedend binnen omdat ze dacht dat hij iets vergeten was”, sprak de procureur.

“Hij probeerde haar ook te verstikken met een kussen, hij ging op haar zitten om het bloed sneller uit haar te persen, hij knipte haar haren af en dreigde haar te verkrachten. Hoe onterend kan je zijn?” Advocaat Bert Partoens

Polsen oversnijden

Eenmaal binnen belandde de vrouw in een horrorscène. Haar ex ging naar de keuken, nam een mes en trok het slachtoffer mee om haar vast te binden met colsonbandjes en haar mond te snoeren met tape. Hij vertelde voor de rechter dat hij eerst plannen had om zijn eigen polsen over te snijden. “Ik wilde dat doen terwijl ik op haar schoot zat zodat ze me zag doodbloeden”, klonk het emotieloos. De verwondingen aan zijn eigen polsen waren echter bijzonder oppervlakkig, zo stelde de aanklager.

Tijdens zijn zelfmoordplan veranderde de man van idee. “In een opwelling heb ik ook haar polsen overgesneden”, verklaarde de zestiger. En daar stopte het niet, volgens meester Partoens. “Hij probeerde haar ook te verstikken met een kussen, hij ging op haar zitten om het bloed sneller uit haar te persen, hij knipte haar haren af en dreigde haar te verkrachten. Hoe onterend kan je zijn?” De man sms’te ook naar de ouders van de vrouw met de boodschap dat hij hun dochter om het leven had gebracht.

Doordrenkt in bloed

Uiteindelijk belde de man zelf de hulpdiensten. In eerste instantie voor zichzelf. “Hij zei dat hij zijn eigen polsen had overgesneden en legde toen neer. Het is pas omdat de hulpverleners terugbelden, dat hij ook vertelde over wat hij met zijn ex deed. Hij was toen al in de veronderstelling dat ze doodgebloed was, hij wilde haar laten creperen. Maar hij belde dus te vroeg waardoor ze gelukkig toch nog gered kon worden”, aldus de aanklager.

“Mijn mama kan haar leven niet meer leven, ze is altijd bang” Een van de dochters van het slachtoffer

De vrouw werd in haar appartement door de ambulanciers doordrenkt in het bloed aangetroffen. De wonden in haar beide polsen waren zo diep dat haar bloedvaten, pezen en zenuwen volledig doorgesneden bleken. Het slachtoffer verblijft momenteel in een psychiatrische instelling en zal haar handen waarschijnlijk nooit meer volwaardig kunnen gebruiken. Zij krijgt een provisionele schadevergoeding van 12.577 euro. Een deskundige moet haar blijvende schade vaststellen.

“Mama is wél vermoord”

Twee van de drie dochters namen tijdens de behandeling van de zaak ook zelf het woord. “Ik was net achttien toen het gebeurde. Ik ben mijn thuis kwijt en de mooie herinneringen in het appartement met mama zijn plots weggeveegd door deze nachtmerrie”, sprak een van de jonge vrouwen. Ook haar zus las een brief voor. “Mijn mama kan haar leven niet meer leven, ze is altijd bang. Mijn hart breekt als ik haar moet helpen met eten en haar haren moet kammen. Naar mijn gevoel is mama wél vermoord. Die man is een groot gevaar.” De drie dochters krijgen elk een schadevergoeding van 5.000 euro.