DE GROTE TEST. Sterrenchef Matthieu Beudaert op zoek naar de lekkerste hespenworst: “Dit ruikt naar zeepsop. Wat draaien ze hierin?”

Terug naar school is ook een beetje terug naar de “schelletjes”. In veel brooddozen steekt er hespenworst tussen de boterhammen. Sterrenchef Matthieu Beudaert van Table d’Amis in Kortrijk ging gedreven door nostalgie – de herinnering aan het schelletje bij de beenhouwer – op zoek naar de lekkerste. Hij vond die, maar stelde ook vast hoe de duurste bij de slechtste van de klas zit.