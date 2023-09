Chinese techreus Tencent stelt eigen chatrobot voor: “Gelijkaardig aan ChatGPT”

Tencent onthulde donderdag zijn ‘Hunyuan Aide’. Momenteel kunnen enkel bedrijven – op uitnodiging – de robot gebruiken. In zijn publiek debuut loste Hunyuan een rekenkundig probleem op tijdens een conferentie die op internet werd uitgezonden.

Vicevoorzitter Jiang Jie van Tencent stelde dat de chatrobot gelijkaardige capaciteiten heeft als ChatGPT-4, de laatste versie van de software van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Volgens Jiang Jie zou de robot van Tencent ook krachtiger zijn om te antwoorden op de vragen uit het toegangsexamen voor Chinese universiteiten. Er is geen datum voor een lancering voor het grote publiek aangekondigd.

China

De zoekrobot Baidu was vorige maand de eerste grote groep in China om een tegenhanger voor ChatGPT te lanceren. Die tegenhanger is in staat om onmiddellijk te reageren op vragen of om content te produceren in functie van de eisen van gebruikers.

Sinds de lancering in november vorig jaar wordt de kracht van ChatGPT nauwgezet gevolgd in China. Het programma is er echter geblokkeerd, tenzij de gebruikers een VPN-verbinding en een buitenlands telefoonnummer hebben.

In april kondigde China aan een “veiligheidsinspectie” op te leggen op in China ontwikkelde tools die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie, vooraleer die op de markt toe te laten. Het Franse nieuwsagentschap AFP testte de chatrobot van Baidu, die vragen vermeed die door de Chinese overheid als gevoelig werden beschouwd.

Volgens lokale media kregen elf groepen - waaronder Tencent en Baidu - onlangs groen licht van de autoriteiten. China wil tegen 2030 een wereldleider zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie.