VIDEO. Wansmakelijke video van debuutmatch Romelu Lukaku: jongetje tot tranen toe bewogen door heethoofden

Romelu Lukaku maakte vrijdag zijn debuut in het shirt van AS Roma, dat voor eigen publiek echter met 1-2 verloor van AC Milan. ‘Big Rom’ werd door enkele Milan-fans racistisch bejegend en nu is er nog een verwerpelijke video opgedoken van de Italiaanse topper. Daarin wordt een jongetje dat een Milan-shirt draagt beschimpt en bespuwd door enkele Roma-heethoofden. Het kind wordt tot tranen toe bewogen en wordt verdedigd door zijn vader en andere toeschouwers, maar toch blijven de verwijten doorgaan...