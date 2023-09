Tien maanden cel voor aannemer die aan de haal ging met voorschot van 15.000 euro

De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag een gevangenisstraf van tien maanden uitgesproken tegen een aannemer die zijn klanten in de steek had gelaten. De man had een voorschot van 15.000 euro gevraagd en had vervolgens niets meer van zich laten horen. Hij kwam ook niet opdagen voor de rechtbank, zodat hij bij verstek werd veroordeeld.

“We wilden renovatiewerken laten uitvoeren en via onze architect waren we bij deze aannemer terechtgekomen”, zei het koppel dat in het ootje was genomen. “Onze architect had al eerder met hem samengewerkt.”

De aannemer moest isolatiewerken uitvoeren en vroeg een voorschot van 15.000 euro om materiaal aan te kopen, maar daagde vervolgens nooit meer op en toonde zich volledig onbereikbaar, zelfs voor de architect. Een controle bij de leverancier van het isolatiemateriaal wees uit dat hij daar zelfs nooit iets had besteld.

Het parket probeerde de man nog op te sporen maar kon hem nergens meer aantreffen en kon hem dus ook niet laten verhoren. Alles wees erop dat hij met het voorschot verdwenen was, aldus het parket. De rechtbank veroordeelde de man bij verstek tot een gevangenisstraf van tien maanden en een geldboete van 800 euro.