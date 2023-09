Motorrijder crasht in file tegen vangrail in Diepenbeek

Diepenbeek

Een motorrijder die uit de Verenigde Staten was overgevlogen om met zijn motorvrienden een tocht naar Italië te maken, is donderdagvoormiddag tegen de vangrail van de E313 in Diepenbeek gebotst. Even daarvoor was er - ter hoogte van de brug onder de Tierstraat - een kop-staartbotsing gebeurd. Het ongeval met de motorrijder gebeurde in de file richting Luik. De man werd ter plaatse verzorgd en dan naar het ziekenhuis gebracht.

Er was weinig verkeershinder door het ongeval.

De file werd veroorzaakt door een kop-staartbotsing richting Luik. — © ToPa

Zijn motorvrienden - die nog maar net in Leopoldsburg vertrokken waren - gaan nog bekijken of ze de toch naar Italië verderzetten.