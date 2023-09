VIDEO. Kopman Geraint Thomas vergeleek hem met Wout van Aert, maar Filippo Ganna blijkt plots ‘een dief’ in de Vuelta

De Italiaan reed zich kapot in dienst van Thomas, maar die kon op de slotklim niet volgen en finishte uiteindelijk als vijfde. “We wilden met zijn tweeën mee in de ontsnapping en ik en Pippo waren een goede combinatie. Ik vertelde hem en de ploeg halverwege dat ik mij niet zo goed voelde. Ik weet niet of ze in de auto dachten of ik nerveus was of weinig vertrouwen had. Maar ik was gewoon eerlijk. Ze probeerden mij aan te moedigen en Filippo stelde zich volledig in mijn dienst. Ik apprecieer dat, maar ik kon het helaas niet afwerken”, klonk het na afloop.

Thomas en enkele ploegmaats. — © Getty Images

Thomas keek opnieuw zijn ogen uit bij al dat werk van Ganna. “Zoals ik hem in het begin van de etappe zag, deed hij mij denken aan Wout van Aert in de Tour van vorig jaar. Hij maakte gewoon de ontsnapping. Toen hij doortrok brak het peloton door de zijwind in stukken. Hij heeft zoveel power, het is geweldig hem erbij te hebben. We blijven het de komende weken proberen.”

Ganna ging overigens rond op sociale media toen hij met een Trek-fiets op de schouder richting start reed. Duidelijk geen fiets van INEOS want hij rijdt zelf op een Pinarello. Het bleek om de fiets van landgenoot Jacopo Mosca te gaan. “Ik verkoop zijn fiets, stuur een bericht voor meer info”, lachte Ganna op X/Twitter. De Italiaanse hardrijder pakte de renner van Lidl-Trek zo terug omdat Mosca eerder de fietscomputer van de werelduurrecordhouder had ‘gestolen’.