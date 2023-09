Belangrijkste snelweg van Griekenland geblokkeerd over 200 kilometer door overstromingen

Door de zware regenval en de overstromingen in Griekenland is de belangrijkste autosnelweg van het land tussen Athene en Thessaloniki sinds woensdagavond over een afstand van zo’n 200 kilometer geblokkeerd. Er rijden ook geen treinen meer tussen de twee steden, zo berichtten Griekse media donderdagmorgen. In het midden van Griekenland is de situatie nog altijd dramatisch. Het regende de ganse nacht.

De grote laagvlakte in de regio Thessalië, de “graanschuur” van Griekenland, staat onder water. De infrastructuur is zwaar getroffen: in veel dorpen en grote delen van de steden Volos, Larisa en Karditsa, is er geen stroom en geen water.

“Zoiets hebben we nog niet gezien. Alleen in de nacht moesten we 5.000 keer uitrukken om mensen te helpen”, aldus brandweerwoordvoerder Giorgos Artopoios op de Griekse radio. Veel mensen werden met rubberboten in veiligheid gebracht. Wie nog vastzit in zijn huis, krijgt de raad de bovenverdiepingen op te zoeken.

Ook in Athene regende het de ganse nacht. Zware schade in de hoofdstad is er echter niet. En er is hoop: tegen donderdagavond zou het stoppen met regenen. Pas dan zal het volledige plaatje van de schade zichtbaar worden. Die zou in de miljarden kunnen lopen. Bij de onweders kwamen volgens officiële cijfers tot nog toe drie mensen om het leven. Er zijn ook nog vermisten.

