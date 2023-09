De Hereboeren brengen inwoners van Berbroek samen

Herk-de-Stad

Voor de inwoners van de deelgemeente Berbroek was het afgelopen weekend verzamelen geblazen aan de Nieuwmolenstraat. Het initiatief ging uit van ‘De Hereboeren’ van de wijk De Reisbeek. “De Reisbeek zijn de straten ten zuiden van de gewestweg Hasselt-Diest”, legt Gilbert Verhille uit. “Wij willen de mensen samenbrengen voor een gezellig samenzijn. Dat helpt om de sociale contacten te versterken. Alle inwoners van Berbroek zijn welkom.”

Ontspanning was er voor jong en oud. Zo konden kinderen zich uitleven op het springkasteel. Nathalie Millen en Niels Hendrickx vonden het alvast een goed initiatief: “Het is fijn om hier andere mensen in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten.” lw