Het is dan toch gelukt. Het werk is gedaan, het eten gemaakt en opgepeuzeld en het huis is opgeruimd. Nu in de zetel ploffen en zappen maar? Vergeet het, want je moet nog gaan sporten en ook je vrienden hebben al een paar keer gebeld. Experts geven advies over hoe je daar nog de tijd – en de goesting – voor vindt.