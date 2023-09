Pas geopend: Karla opent voedingswinkel De Smaakpallet in Boxbergheide

GENK

Naast hun foodtruck hebben Karla Geusens en Dirk Reynders nu ook een voedingswinkel, De Smaakpallet, aan de Landwaartslaan 14 in Boxbergheide geopend. “Een droom die uitkomt”, zegt Karla.

“We toeren al zeven jaar rond met onze foodtruck”, zegt Karla. “Maar het was al langer mijn droom om ook met een voedingswinkel te beginnen. In een totaal ander concept dan gangbaar en met lokale ambachtelijke en verse producten. Zo zorgen we dagelijks van maandag tot vrijdag voor elke dag wijzigende dagschotels. Daarnaast bieden we broodjes, salades en pasta’s en beleg aan. Al onze gerechten hebben een mediterraanse basis. Zeg maar lekker eten dat je vooral in Spanje en Italië tegenkomt. We gaan zelf geregeld naar Toscane. Het is onze droom daar ooit te kunnen gaan wonen.”

De winkel is open van maandag tot vrijdag. Op maandag van 12 tot 18 uur en op de andere dagen van 10 tot 18 uur. “In het weekend zijn we gesloten omdat we dan met onze foodtruck onderweg zijn”, gaat Karla verder. “Mensen die dat willen kunnen zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Dan weten ze op voorhand welke dagschotels er gemaakt worden.”

Chris Nelis

Meer info op 0486/60.80.63 of op de website www.smaakpallet.be