Wout van Aert geniet van ondersteunende rol met ongekend succes in Tour of Britain: “Het is eens wat anders, ontspannen koersen”

Kooij ontwikkelt zich op zijn 21ste steeds meer tot één van de topsprinters in wielerland. “Hij is best kalm, voor een sprinter”, ziet Wynants. “Hij heeft een sterk hoofd, weet wat hij wil, en dat is zijn sterkte. En hij weet hoe belangrijk zijn ploegmaats zijn. Hij apprecieert hun werk erg. Het is voor hem echt speciaal om Wout van Aert als sprintloods te hebben, één van de beste renners ter wereld. Olav weet hoe bijzonder dat is, en hij geniet er ten volle van.”

Van Aert ontpopt zich tot de perfecte sprintloods. “Toen we naar hier kwamen, was dat een nieuwe rol voor hem, zonder te weten hoe het zou uitdraaien”, aldus Wynants. “Maar hij doet het heel goed. Wout is normaal altijd de leider als hij naar een koers gaat. Deze keer geniet hij van de ondersteunende rol die hij de eerste zes dagen krijgt. Hij draagt nu niet de stress om het af te maken. Olav neemt het perfect over. Dit was een beetje een try-out, we moeten zien hoe we het in de toekomst aanpakken. Misschien zien we dit de volgende jaren nog, maar een garantie is dat niet.”

Kooij wint, lead-out Van Aert juicht mee: “Misschien zien we dit de volgende jaren nog, maar een garantie is dat niet.” — © REUTERS

Van Aert zelf geniet van het probeersel bij Jumbo-Visma. “Olav heeft het potentieel om de beste sprinter ter wereld te worden”, aldus de Kempenaar bij Cyclingnews. “Hij is daar al dicht bij want hij heeft er de snelheid voor. Met het ouder worden gaat hij automatisch een nog grotere motor krijgen om fris in de finale te geraken. Als duo proberen we nog een band op te bouwen, want we hebben niet zo vaak samen gereden. In België een paar keer tijdens een eendagswedstrijd, maar hier zitten we nu aan vier op vier. Olav doet het hier écht goed en voor mij is het eens wat anders voor de verandering. Eens ontspannen koersen en genieten van de prestaties van de ploeg.”

“Olav heeft het potentieel om de beste sprinter ter wereld te worden” Wout van Aert - Jumbo-Visma

Ook donderdag en vrijdag wordt wellicht gesprint in de Ronde van Groot-Brittannië, nadien wachten de twee heuvelachtige slotetappes waarin Van Aert weer als kopman wordt uitgespeeld bij Jumbo-Visma. Doordat er geen bonificatieseconden worden uitgereikt, staat een groot deel van het peloton nog steeds in dezelfde tijd.