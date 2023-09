VTM-journaliste Hannelore Simoens zwanger van eerste kindje: “Het wordt een meisje!”

VTM-journaliste Hannelore Simoens is zwanger van haar eerste kindje. Dat meldt Het Laatste Nieuws. “Het wordt een meisje!”, klinkt het.

“Onze dochter is heel welkom! De zwangerschap verloopt ook heel goed, ik mag niet klagen”, aldus de 33-jarige Wetstraatjournaliste. De bevalling wordt half december verwacht. De kijker zal Simoens dan ook vanaf december moeten missen, als ze met zwangerschapsverlof gaat. In maart zou Simoens weer op het scherm te zien moeten zijn, ruim op tijd voor de verkiezingen in juni.