Bloedhete omstandigheden hakken er diep in op de US Open: “Een van de spelers gaat sterven, je gaat het zien”

Daniil Medvedev (27, ATP 3) heeft zich woensdag in New York geplaatst voor de halve finales op de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

In een Russisch onderonsje tegen Andrey Rublev (ATP 8) gaf hij in het Arthur Ashe Stadium geen set prijs: 6-4, 6-3 en opnieuw 6-4 na 2 uur en 47 minuten. En dat in zware omstandigheden, het was namelijk bloedheet in New York met temperaturen ver boven de 30 graden.

“Ze gaan het zien: één van ons gaat sterven”, zei Medvedev tussen een punt door in de camera. Tijdens het interview na zijn zege droeg de Rus ook een ijsdoek om zijn nek. “Het waren heel zware omstandigheden. Het enige goede ervan is dat beide spelers lijden. Het ging op en af. Maar dat is normaal. Aan het einde van de eerste set kon ik de bal nauwelijks zien. We waren beiden de hele tijd uitgeput.”

“Ik weet niet wat er hieraan kunnen doen”, klonk het op de persconferentie. “Het is nu al drie, vier dagen zo brutaal warm. Het zou alles ruïneren: TV-uitzendingen, tickets… Zouden we maximaal drie sets kunnen spelen? Dan gaan sommige tennissers niet blij zijn. Ik heb de oplossing niet, maar het is toch best om er soms iets over te zeggen.”

Bij de laatste vier wacht Medvedev een clash met de winnaar van het duel tussen de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz, de huidige nummer een van de wereld die vorig jaar op Flushing Meadows zijn eerste grandslamtoernooi won, en de Duitser Alexander Zverev, het twaalfde reekshoofd. Opslagkanon Medvedev won het toernooi eerder al in 2021. Op de Australian Open was hij twee keer (2021 en 2022) verliezend finalist.

De Amerikaanse hitte eiste overigens een slachtoffer in de kwartfinale bij de vrouwen tussen adison Keys (WTA 17) en Marketa Vondrousova (WTA 9). Een toeschouwer moest er afgevoerd worden, waardoor de partij - gewonnen door Keys - tien minuten stillag.

