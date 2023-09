Ryanair-piloten staken op 14 en 15 september opnieuw: vierde staking in twee maanden

De op de luchthaven van Charleroi gevestigde piloten van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair hebben een nieuwe staking aangekondigd: op 14 en 15 september. Het is de vierde keer in twee maanden dat ze twee opeenvolgende dagen het werk zullen neerleggen.

De staking werd donderdagochtend aangekondigd door de christelijke vakbonden ACV Puls en CNE. Later op de dag wordt Michael O’Leary, de topman van de Ierse luchtvaartgroep, in Brussel verwacht voor een persconferentie.

Sinds het begin van de zomer legden de in België gevestigde piloten al het werk neer tijdens de weekends van 15-16 juli en 29-30 juli, en op 14 en 15 augustus. De nieuwe datum is niet lukraak gekozen: op 14 september is bij Ryanair een algemene aandeelhoudersvergadering gepland.

De piloten spreken van “chantage” door de directie van de luchtvaartmaatschappij. Zij wil volgens hen immers de onderhandelingen over een nieuwe cao (rond de rusttijden) pas opstarten als de klachten die een aantal piloten hebben ingediend, worden ingetrokken. Dat is volgens CNE-vakbondsman Didier Lebbe onmogelijk omdat er al onderzoeken lopen. De piloten eisen dat Ryanair “het Belgische recht respecteert, de achterstallige betalingen uitbetaalt en onderhandelingen opstart zonder voorwaarden”. Ook onenigheid over de lonen - na inleveringen tijdens de coronacrisis - maakt deel uit van het sociaal conflict.

Net zoals bij de vorige stakingen zal enkel de luchthaven van Charleroi getroffen worden. Ryanair is ook actief op Brussels Airport, maar het vliegt er enkel met piloten die vanop buitenlandse luchthavens werken.