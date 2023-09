Warm zomerweer houdt aan: KMI waarschuwt voor hittegolf in alle Vlaamse provincies

Zomer in september: ook donderdag wordt het opnieuw een stralende en zeer warme dag. De maxima kunnen oplopen tot 31 graden, zo voorspelt het KMI. Door het aanhoudende warme weer, zeker nog tot maandag, waarschuwt het KMI voor een hittegolf in bijna alle Belgische provincies. Enkel Luxemburg en de kust ontsnappen eraan.

De maxima liggen rond 26 graden in de hoge Ardennen, rond 28 graden aan zee en tussen 29 en 31 graden in de meeste andere streken. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost. Ook ’s avonds en vannacht zal het rustig en helder blijven, met minima tussen 12 en 18 graden.

Het zomerweer houdt nog wel even aan. Vrijdag verwacht het KMI opnieuw temperaturen tot 31 graden in Vlaanderen. Zaterdag liggen de maxima rond 28 graden aan zee en tussen 29 en 31 graden in het centrum. Zondag wordt het opnieuw zonnig, met stilaan meer hoge wolkenvelden. Het blijft zeer warm met maxima tot 30 graden op sommige plaatsen.

“Tot en met maandag blijven de temperaturen hoog in ons land”, waarschuwt het KMI bijgevolg. “We bereiken de criteria voor een hittegolf in de meeste streken, met name 5 dagen met ten minste 25 graden waarvan er 3 met minstens 30 graden. In de provincie Luxemburg en aan de kust worden de criteria voor een hittegolf niet gehaald.”

Volgende week

Maandag is het opnieuw warm met veel zon en hoge bewolking, maar wellicht komen er dan geleidelijk ook stapelwolken, die in de loop van de dag of ’s avonds links of rechts kunnen uitgroeien tot een (onweers)bui. ’s Nachts is er kans op felle onweersbuien. De maxima liggen tussen 26 en 30 graden.

Dinsdag is er veel bewolking en trekken (mogelijk felle) buien over ons land, met kans op onweer. De hitte is dan allicht voorbij, met maxima tussen 22 en 25 graden.

Woensdag start met nog veel bewolking en buien op sommige plaatsen, maar geleidelijk wordt het overal droog en vrij zonnig. De maxima draaien dan rond 22 graden in het centrum.