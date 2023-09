Unicef: recordaantal minderjarigen ontvlucht Latijns-Amerika

Nooit eerder hebben zoveel minderjarigen hun thuislanden in Latijns-Amerika en de Caribische regio verlaten op zoek naar een beter leven. Dat meldt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF in een nieuw rapport.

In de eerste zes maanden van dit jaar staken volgens UNICEF ongeveer 40.000 minderjarigen het Darién-gebied op de grens van Panama en Colombia over, al evenveel als in heel 2022. In 2021 ging het nog om 29.000 kinderen. De meesten willen de Verenigde Staten, Canada of Mexico bereiken.

De groeiende migratie heeft volgens UNICEF te maken met geweld, armoede en extreme weersomstandigheden. “Wanneer ze verschillende landen en soms de hele regio doorkruisen, riskeren ze ziekte, verwondingen en misbruik of van hun familie te worden gescheiden. En zelfs als ze hun bestemming bereiken, blijft hun toekomst vaak ongewis”, zegt regionale UNICEF-directeur Garry Conille.

Een vierde van alle migranten in Latijns-Amerika is inmiddels minderjarig, bijna dubbel zoveel als het wereldwijde gemiddelde. UNICEF roept tot een krachtiger humanitaire respons en meer mogelijkheden voor reguliere migratie.