Ook bijna vijf jaar na de uitbraak van Operatie Propere Handen blijft spilfiguur en makelaar Mogi Bayat (49) transfers regelen in ons land. De voorbije zomermercato was hij nog maar eens een van de actiefste makelaars in België. Opmerkelijk, want Bayat is nochtans een van de meest omstreden makelaars van ons land.