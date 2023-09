Flor Bressers werd in 2022 in Zwitserland opgepakt. — © Gianni Barbieux/photo news

War on drugs

In Antwerpen staat donderdag de top van de drugswereld in de Lage Landen terecht, dertig man in totaal. Voor drugssmokkel uiteraard, maar ook voor de zware mishandeling van een onschuldige man.